Путин рассказал о своём общении с подчинёнными

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что не любит отчитывать подчинённых в «показном порядке», несмотря на то что бывают «жёсткие разговоры».

«Не люблю — практически никогда это не делаю — отчитывать кого-то в показном порядке. У нас бывают и жёсткие разговоры, но я вот с определённой гордостью могу сказать: не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо ещё хуже — унизил», — цитирует его ТАСС.

Глава государства считает, что чем выше должность человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчинёнными.

Он добавил, что эффективность руководства зависит от последовательности принимаемых решений, а не от внешней жёсткости.

Ранее Путин рассказал, чем занимается в свободное время.