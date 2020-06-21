Путин рассказал о своём общении с подчинёнными
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- РИА Новости
«Не люблю — практически никогда это не делаю — отчитывать кого-то в показном порядке. У нас бывают и жёсткие разговоры, но я вот с определённой гордостью могу сказать: не было случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал либо ещё хуже — унизил», — цитирует его ТАСС.
Глава государства считает, что чем выше должность человека, тем аккуратнее он должен обращаться с подчинёнными.
Он добавил, что эффективность руководства зависит от последовательности принимаемых решений, а не от внешней жёсткости.
Ранее Путин рассказал, чем занимается в свободное время.