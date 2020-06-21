Путин рассказал, чем занимается в свободное время

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал, чем занимается в свободное время.

«Спорт или почитать, или музыку послушать», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Путин показал журналистам комнаты в своём рабочем кабинете.

Также президент рассказал, что его внуки могут позвонить ему в рабочий кабинет.