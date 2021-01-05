Песков рассказал, как изменился Путин

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Российский лидер Владимир Путин со временем стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая в интервью журналисту Владимиру Соловьёву на соответствующий вопрос.
Песков рассказал, как изменился Путин
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В каком-то плане, конечно. Он же развивается, он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям, он стал гораздо более непримирим к некомпетентности», — сказал Песков.

Кроме того, глава государства стал непримирим к «каким-то ошибкам людей», обратил внимание Песков. 

«Людей, которые совершают ошибки, работая. Можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ты ошибаешься, так бывает, это не преступно», — добавил представитель Кремля.

Ему задали уточняющий вопрос, не жестокий ли Путин человек.

«Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный», — ответил он.

Ранее Песков рассказал о «жёсткости» в рабочем режиме Путина, которой «хоть отбавляй».

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