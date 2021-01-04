Психолог рассказал, как бороться с посленовогодней депрессией

Декан факультета психологии МГУ, президент Российской академии образования Юрий Зинченко рассказал, как бороться с посленовогодней депрессией.

«За время пандемии мы уже овладели большим количеством новых навыков, умений, которые позволили нам адаптироваться к новой реальности. И теперь это наш уникальный ресурс, который может нам помочь и дальше развивать свои способности», — цитирует эксперта «Взгляд».

По его словам, важно понимать, что позитивный выход из любого кризиса зависит от того, насколько человек готов вынести положительный опыт из ситуации, которую пришлось пережить.

Как отметил Зинченко, прежде всего нужно заняться целеполаганием, построить образ собственного будущего, что поможет настроиться на конструктивную деятельность и снизить уровень негативных переживаний.

«Мы все в прошедшем году оценили, насколько для нас важно общение с близкими и родными, научились изобретать и находить безопасные способы взаимодействия со значимыми людьми, несмотря ни на что. Что мешает нам направить сейчас своё внимание и настроение на организацию такого праздника, который доставит нам удовольствие?» — сказал эксперт.

Он добавил, что цифровые технологии позволяют не только потреблять контент, но и создавать его, делиться лайфхаками с другими и объединяться всей страной даже в условиях ограничений.

Ранее психолог Анна Кислицына в беседе с сайтом Newinform рассказала, как создать новогоднее настроение у себя и у членов семьи во время пандемии коронавируса.