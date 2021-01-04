Врач рассказала о правильном режиме сна в праздники

Руководитель сомнологической службы «Унисон», руководитель секции «Стресс и сон» международного общества «Стресс под контролем» Елена Царёва рассказала о правильном режиме сна в праздники.

«Лучше в новогодние праздники вставать так же, как и на работу, сохранять время пробуждения. Но можно поспать днём», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, для «перезагрузки» достаточно 10—15 минут.

Как отметила Царёва, постоянного недосыпа тоже лучше не допускать, поскольку даже одной бессонной ночи достаточно, чтобы снизить уровень клеток, которые помогают бороться с инфекциями.

«Кроме того, люди с недостатком сна более тревожны, у них ниже настроение, выше риски депрессии. Не говоря уже о том, что повышается аппетит, особенно вечером или ночью тянет на вредное — мучное, сладкое», — пояснила она.

Со своей стороны, психолог, коуч по личностному росту Ландыш Сафиуллина в беседе с Nation News выразила мнение, что предновогодняя суета нередко становится причиной нервозных состояний.

«Чтобы поддержать себя в это время, важно высыпаться и владеть базовыми знаниями планирования и тайм-менеджмента», — сказала она.

Эксперт рекомендует составлять план из задач на день и стараться выполнить самые важные пункты в первой половине дня.

Ранее психолог Наталья Варская в беседе с RT назвала основные причины, по которым люди могут принимать решение отказаться от празднования Нового года.