В Петербурге на COVID-19 проверили ещё 11 тысяч человек

В Санкт-Петербурге на COVID-19 проверили ещё почти 11 тыс. человек.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«С 5 октября по 3 января включительно 1146 петербургских волонтёров приняли 381 заявку на помощь нуждающимся, большая часть из которых уже выполнена. Кроме этого, 99 939 нуждающихся человек получили гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов», — отметили в администрации.

Там напомнили, что горожане, которым нужна помощь добровольцев, могут оставить заявку, позвонив на горячую линию.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России зафиксировали 23 351 случай коронавируса.