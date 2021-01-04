Онищенко оценил вступление в силу приказа о перечне обязательных ЕГЭ

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал RT сообщение о том, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных.
Онищенко оценил вступление в силу приказа о перечне обязательных ЕГЭ
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

По словам депутата, если иностранный язык сохраняется в объёме преподавания, но не является обязательным для сдачи, то ничего страшного в этом нет.

Он отметил, что в настоящее время с развитием цифровых технологий можно полноценно получать все те знания, которые человек хочет получить, «имея к этому предрасположенность и планируя связать свою жизнь со знанием языка». 

«Поэтому вот так я оцениваю это всё: с сохранением базового объёма преподавания и имея в виду, что современные цифровые технологии расширяют колоссально возможности, уравнивают практически детей, где бы они ни жили в нашей стране, главное, чтобы был интернет, желание получить эти знания может быть реализовано без изъяна», — сказал парламентарий.

Ранее ЕГЭ по иностранному языку был официально исключён из списка обязательных: соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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