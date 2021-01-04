Вступил в силу приказ о перечне обязательных ЕГЭ

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку официально исключён из списка обязательных. Соответствующий приказ Минпросвещения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Обязательными остались ЕГЭ по русскому языку и математике.

Иностранные языки, среди которых английский, немецкий, французский, испанский или китайский, попали в список предметов, которые сдаются по выбору.

Кроме того, по выбору будут сдаваться физика, химия, информатика, биология, география, история, обществознание, литература, родной язык и родная литература.

ЕГЭ в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля. 

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с подготовкой учителей.

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