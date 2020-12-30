Министр просвещения Сергей Кравцов прокомментировал ситуацию с подготовкой учителей.

«В этом году впервые средний балл ЕГЭ в педагогические вузы вырос. Вы знаете, что всегда в педагогические вузы шли с невысокими баллами. Что бы мы ни говорили, какие бы проекты ни реализовывали, качество образования зависит от качества подготовки учителя. Поэтому мы рады тому, что в педагогические вузы пошли более подготовленные и мотивированные ребята», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, со следующего года будет в три раза увеличено финансирование на развитие науки во всех 33 педагогических вузах, на это выделят почти 500 млн рублей.

«Есть мнение, что педагога должны готовить классические университеты, а потом — доучивать до учителя. Мы видим, что не всегда это работает», — сказал Кравцов.

Как отметил министр, учитель должен знать не только предмет, но и методику его преподавания, уметь работать с детьми и их родителями.

«Поэтому наша задача — чтобы в педагогическом вузе (даже если туда пришли ребята с невысокими баллами) будущим учителям дали хорошую предметную и методическую подготовку, практику, научили работать с детьми. Вот это те задачи, которые мы уже решаем и будем решать в следующем году», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с работой школ в пандемию.