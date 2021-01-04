Врачи рассказали об условиях ношения масок в мороз

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Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей. Носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных врачей.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — сообщил врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

Он отметил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи.

В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски.

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