Врачи рассказали об условиях ношения масок в мороз
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных врачей.
«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — сообщил врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.
Он отметил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи.
В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск инфицирования коронавирусом в самолётах.