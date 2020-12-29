Роспотребнадзор оценил риск инфицирования COVID-19 в самолётах

В Роспотребнадзоре оценили риск инфицирования коронавирусом в самолётах.

В ответах ведомства, опубликованных в Telegram-канале стопкоронавирус.рф, говорится, что «в полёте воздух в салоне полностью обновляется каждые три минуты».

«Половина его забирается из-за борта, другая половина пропускается через HEPA-фильтры, очищающие воздух от 99% вредных примесей и вирусов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве пояснили, что «направление вентиляции в самолётах способствует снижению риска инфицирования, воздух курсирует не по кругу, проходя по всем рядам самолёта, а идёт исключительно сверху вниз».

«И если человек не ходит активно по салону, а сидит в кресле, то риск заразиться у него есть только от ближайших соседей или бортпроводников. Поэтому авиакомпании обязывают персонал работать исключительно в перчатках и масках», — говорится в сообщении.

Согласно данным оперштаба на 29 декабря, за последние сутки число случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 27 002 — до 3 105 037.

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