В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
В Краснодарском крае зафиксировали 184 новых случая коронавируса за сутки.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Ростислав Нетисов
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (57), Сочи (18), Геленджике и Усть-Лабинском районе (по 11).

С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 28,3 тыс. человек. Выздоровели 19 тыс., в том числе 114 за сутки.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили ещё 218 заболевших. Выписаны 212 пациентов, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Всего выздоровели 16,6 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить