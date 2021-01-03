В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом

В Краснодарском крае зафиксировали 184 новых случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Больше всего заболевших в Краснодаре (57), Сочи (18), Геленджике и Усть-Лабинском районе (по 11).

С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 28,3 тыс. человек. Выздоровели 19 тыс., в том числе 114 за сутки.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили ещё 218 заболевших. Выписаны 212 пациентов, передаёт интернет-издание «Сусанин».

Всего выздоровели 16,6 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.