В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.
Больше всего заболевших в Краснодаре (57), Сочи (18), Геленджике и Усть-Лабинском районе (по 11).
С начала пандемии COVID-19 подтвердили у 28,3 тыс. человек. Выздоровели 19 тыс., в том числе 114 за сутки.
Также стало известно, что в Удмуртии выявили ещё 218 заболевших. Выписаны 212 пациентов, передаёт интернет-издание «Сусанин».
Всего выздоровели 16,6 тыс. жителей региона.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.