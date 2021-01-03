В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

За сутки в Крыму выявили ещё 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

«Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

За последние 24 часа в лабораториях на коронавирус обследованы 879 человек.

Выздоровели 115 пациентов, всего — 20 449.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зафиксировали 181 случай COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Выписаны 169 человек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.