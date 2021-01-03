В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Крыму выявили ещё 220 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 46 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

За последние 24 часа в лабораториях на коронавирус обследованы 879 человек.

Выздоровели 115 пациентов, всего — 20 449.

Также стало известно, что в Оренбургской области за сутки зафиксировали 181 случай COVID-19, передаёт RIA56 со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Выписаны 169 человек.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели ещё 19 847 пациентов. Всего в стране за время пандемии выписаны 2 618 882 человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить