В России вступил в силу закон об удалённой работе
- globallookpress.com
Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удалённую работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника всем необходимым для удалённой работы.
Уточняется, что переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения работодателя и сотрудника.
Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы.