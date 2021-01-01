В России вступил в силу закон об удалённой работе

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В России с 1 января вступил в силу закон, позволяющий россиянам переходить на удалённый формат работы.
В России вступил в силу закон об удалённой работе
  • globallookpress.com

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что теперь законодательно оформлены сохранение зарплаты при выходе на удалённую работу и обязанность руководителя обеспечить сотрудника всем необходимым для удалённой работы.

Уточняется, что переход на дистанционную работу должен проводиться в результате соглашения работодателя и сотрудника.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы.

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