Эксперт рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы

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Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы.
Эксперт рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы
  • Pixabay

«В период пандемии при поиске кандидатов на удалённый режим уделяется внимание навыкам самоорганизации — есть ли они у соискателя. Опыт работы удалённо — тоже преимущество, как и умение работать в определённых командах, когда коллеги вне физического доступа обладают теми же правовыми инструментами для работы», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, работодатели также обращают внимание на то, чтобы кандидат не нуждался в полном обучении, чтобы он уже знал, как работать с корпоративными мессенджерами и средствами для управления проектами онлайн.

Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году.

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