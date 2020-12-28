Эксперт рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы

Руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров рассказал о навыках, необходимых для удалённой работы.

«В период пандемии при поиске кандидатов на удалённый режим уделяется внимание навыкам самоорганизации — есть ли они у соискателя. Опыт работы удалённо — тоже преимущество, как и умение работать в определённых командах, когда коллеги вне физического доступа обладают теми же правовыми инструментами для работы», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, работодатели также обращают внимание на то, чтобы кандидат не нуждался в полном обучении, чтобы он уже знал, как работать с корпоративными мессенджерами и средствами для управления проектами онлайн.

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