Экономист дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году

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Экономист Виталий Калугин дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году.
Экономист дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он выразил мнение, что в следующем году работников онлайн-сферы будет больше, чем того требует спрос, в связи с чем зарплата у них расти не будет.

Как считает эксперт, прибавку могут ожидать сотрудники IT-компаний.

«Все люди, которые связаны с IT, привязаны по зарплате к валюте. То есть, чтобы удержать программистов на месте, надо платить им примерно столько же, сколько они получали бы, уехав на Кипр или в Чехию», — полагает Калугин.

Он также заявил, что рынок недвижимости в 2021 году может стать оживлённее, риелторы также могут рассчитывать на повышение зарплаты.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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