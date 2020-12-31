В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Калининградской области за сутки выявили 225 случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 17 792.
В Калининградской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Из больниц выписаны 352 пациента, всего — 16 045.

Также стало известно, что во Владимирской области за последние 24 часа зафиксировали 175 заболевших, передаёт tv-mig.ru со ссылкой на региональную администрацию.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 18 563 случая COVID-19. Выздоровели 16 759 инфицированных, в том числе 171 пациент за последние сутки.

Ранее врач-инфекционист 4-го инфекционного отделения ИКБ №2 Мария Богданова рассказала, как медики работают в новогоднюю ночь.

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