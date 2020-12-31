Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Мишустин назвал Новый год и Рождество самыми любимыми праздниками в России.

«Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас», — говорится в тексте его поздравления.

Российский премьер отметил, что 2020 год оказался непростым, однако «дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности».

Он пожелал россиянам успешного нового года, удачи, здоровья и хорошего настроения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим Новым годом, отметив их особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.