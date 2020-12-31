Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Мишустин поздравил россиян с наступающим Новым годом
  • Reuters

Мишустин назвал Новый год и Рождество самыми любимыми праздниками в России.

«Они согреты теплом встреч с родными и близкими людьми, наполнены незабываемыми мгновениями, атмосферой счастья. В эти дни ожидание добрых перемен, надежды на лучшее, общие задачи и цели, вера в осуществление профессиональных и личных планов объединяют всех нас», — говорится в тексте его поздравления.

Российский премьер отметил, что 2020 год оказался непростым, однако «дал уверенность в своих силах, показал, что мы можем противостоять вызовам, преодолеть любые трудности».

Он пожелал россиянам успешного нового года, удачи, здоровья и хорошего настроения.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко поздравил медицинских работников с наступающим Новым годом, отметив их особый вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить