В ХМАО усилят контроль за местами массового скопления людей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на несколько муниципалитетов.
«Эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно сложной. Поэтому сформированы группы контроля, которые будут отслеживать соблюдение ограничительных мер в общественных местах города», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.
В мэрии Сургута рассказали, что в городе тоже планируется усилить контрольные мероприятия.
«Особое внимание было уделено проверкам, связанным с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси», — уточнили в администрации.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.