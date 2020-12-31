В ХМАО усилят контроль за местами массового скопления людей

Короткая ссылка
В Ханты-Мансийском автономном округе усилят контроль за местами массового скопления людей.
В ХМАО усилят контроль за местами массового скопления людей
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на несколько муниципалитетов.

«Эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно сложной. Поэтому сформированы группы контроля, которые будут отслеживать соблюдение ограничительных мер в общественных местах города», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.

В мэрии Сургута рассказали, что в городе тоже планируется усилить контрольные мероприятия.

«Особое внимание было уделено проверкам, связанным с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси», — уточнили в администрации.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить