В ХМАО усилят контроль за местами массового скопления людей

В Ханты-Мансийском автономном округе усилят контроль за местами массового скопления людей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на несколько муниципалитетов.

«Эпидемиологическая обстановка остаётся достаточно сложной. Поэтому сформированы группы контроля, которые будут отслеживать соблюдение ограничительных мер в общественных местах города», — заявили в администрации Ханты-Мансийска.

В мэрии Сургута рассказали, что в городе тоже планируется усилить контрольные мероприятия.

«Особое внимание было уделено проверкам, связанным с соблюдением масочного режима в общественном транспорте и такси», — уточнили в администрации.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.