В России за сутки зафиксировано 27 747 случаев коронавируса

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 27 747 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 159 297, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

У 15% заболевших коронавирусом нет симптомов.

За сутки умерли 593 заболевших, ещё 28 922 человека выписаны после выздоровления от коронавируса.

Всего в России за время пандемии скончались 57 019 пациентов с коронавирусом, 2 554 340 заболевших вылечились.

Накануне в России зафиксировали 26 513 случаев коронавируса и 599 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%.

Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.