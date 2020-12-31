В России за сутки зафиксировано 27 747 случаев коронавируса
- РИА Новости
У 15% заболевших коронавирусом нет симптомов.
За сутки умерли 593 заболевших, ещё 28 922 человека выписаны после выздоровления от коронавируса.
Всего в России за время пандемии скончались 57 019 пациентов с коронавирусом, 2 554 340 заболевших вылечились.
Накануне в России зафиксировали 26 513 случаев коронавируса и 599 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом в стране остаётся напряжённой, но число активно болеющих пациентов за последнюю неделю снизилось примерно на 4%.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.