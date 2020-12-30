В России за сутки скончались 599 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
Соответствующие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
«За сутки зафиксировано 599 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 56 426 человек», — говорится в заявлении.
Накануне в России умерли 562 пациента с COVID-19.
Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.