В России за сутки скончались 599 пациентов с коронавирусом

В России за сутки скончались 599 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев среди заболевших COVID-19 в стране составляет 56 426.

Соответствующие данные приводит оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За сутки зафиксировано 599 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 56 426 человек», — говорится в заявлении.

Накануне в России умерли 562 пациента с COVID-19.

Ранее профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.