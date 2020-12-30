Власти Тверской области поблагодарили медиков за работу в 2020 году

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поблагодарил медиков за работу в 2020 году.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Глава региона в режиме видео-конференц-связи провёл селекторное совещание с главными врачами учреждений здравоохранения. Участники встречи подвели итоги и определили планы.

«В условиях борьбы с пандемией на плечи медицинских специалистов легла огромная нагрузка по защите жизни и здоровья наших граждан. Вы и ваши коллеги работали практически без отдыха, неделями не видели родных, продемонстрировав безграничную верность долгу, профессионализм и самоотверженность», — сказал Руденя.

Он подчеркнул, что в следующем году работа по развитию сферы здравоохранения будет продолжена.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.