Власти Тверской области поблагодарили медиков за работу в 2020 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Глава региона в режиме видео-конференц-связи провёл селекторное совещание с главными врачами учреждений здравоохранения. Участники встречи подвели итоги и определили планы.
«В условиях борьбы с пандемией на плечи медицинских специалистов легла огромная нагрузка по защите жизни и здоровья наших граждан. Вы и ваши коллеги работали практически без отдыха, неделями не видели родных, продемонстрировав безграничную верность долгу, профессионализм и самоотверженность», — сказал Руденя.
Он подчеркнул, что в следующем году работа по развитию сферы здравоохранения будет продолжена.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о выплатах медикам.