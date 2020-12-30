Эксперт рассказала об основных критериях питания зимой

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог Елена Евдокимова рассказала об основных критериях питания зимой.

В беседе с Nation News она отметила, что калорийность продуктов должна быть выше, чем летом, и получать эти калории лучше из мяса рыбы, птицы, кролика и красного мяса.

В зимнее меню также рекомендуется включить тыкву, капусту, морковь, свёклу, репу, репчатый лук, чеснок, картофель.

Как считает эксперт, укрепить иммунитет помогут зерновой хлеб, каши, различные злаки, которые лучше употреблять в первой половине дня. Белковую пищу Евдокимова советует оставить на вторую половину дня.

Необходимыми элементами зимнего питания она назвала ягоды, зелень, капусту и яблоки.

Также важно сохранять питьевой режим.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.