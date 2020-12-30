Эксперт рассказала об основных критериях питания зимой
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В беседе с Nation News она отметила, что калорийность продуктов должна быть выше, чем летом, и получать эти калории лучше из мяса рыбы, птицы, кролика и красного мяса.
В зимнее меню также рекомендуется включить тыкву, капусту, морковь, свёклу, репу, репчатый лук, чеснок, картофель.
Как считает эксперт, укрепить иммунитет помогут зерновой хлеб, каши, различные злаки, которые лучше употреблять в первой половине дня. Белковую пищу Евдокимова советует оставить на вторую половину дня.
Необходимыми элементами зимнего питания она назвала ягоды, зелень, капусту и яблоки.
Также важно сохранять питьевой режим.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.