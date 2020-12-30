Эксперт оценил необходимость отмены новогодних каникул

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Директор Института нового общества Василий Колташов оценил необходимость отмены новогодних каникул.
Эксперт оценил необходимость отмены новогодних каникул
  • РИА Новости

На пресс-конференции медиагруппы «Патриот» и ФАН он отметил, что при капитализме нужно не только работать, но и тратить заработанные деньги.

«Поистине миф — думать, что если отменить все выходные, заставить людей не спать по ночам и работать, наш ВВП будет выше в несколько раз. Не будет, потому что рост экономики напрямую зависит от возможности рынка потребления», — считает эксперт.

По его словам, темпы роста экономики остаются на уровне XIX века, хотя технологии сделали с тех пор большой скачок, а производительность труда выросла в четыре — пять раз.

«Поэтому необходимо, чтобы повышался платёжеспособный рост и увеличивалось количество времени, когда люди тратят свои заработанные средства. Новогодние дни для многих россиян являются периодом поездок, выходов на культурные мероприятия, встреч с друзьями в кафе и ресторанах», — пояснил Колташов.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по социальной политике, трудовым отношениям и поддержке ветеранов Наталья Починок в беседе со «Взглядом» прокомментировала идею увеличения новогодних каникул на две недели.

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