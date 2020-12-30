Невролог рассказала, как справиться со стрессом в преддверии праздников

Врач-невролог тюменской областной больницы №19 Татьяна Степанова рассказала, как справиться со стрессом в преддверии праздников.

«Новогодние праздники связаны с переосмыслением, подведением итогов — и эти итоги в холодную погоду при недостатке солнечного света могут показаться совсем не радужными», — цитирует эксперта «Российская газета».

По её словам, для минимизации стресса можно ставить перед собой реальные цели, оценивать свои возможности.

«Составить список задач и расставить приоритеты. Постараться не вкладывать всю энергию в один день: вполне можно растянуть праздничные приветствия на несколько дней», — считает Степанова.

Она также советует искать радости в простых повседневных вещах и принять то, что изменить нельзя.

«Найдите время для себя, спите не меньше восьми часов в день: позволяйте себе лениться», — рекомендует эксперт.

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