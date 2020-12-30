Жириновский объяснил свои слова о вероятных преемниках Путина

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале объяснил свои рассуждения о том, кто может в будущем занять пост главы российского государства.

Ранее среди возможных кандидатов политик назвал главу правительства Михаила Мишустина, главу Минобороны Сергея Шойгу, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

«Это не список людей, один из которых точно будет преемником в 2024 году. Это список людей, которые сейчас входят в высшее политическое руководство страны, и сейчас логично оценивать лишь кого-то из них», — отметил Жириновский.

По его словам, через четыре года «кандидат наверняка будет совершенно другой».

«Более того, возможно, участвовать в выборах будет действующий президент — он имеет на это право в соответствии с поправками к Конституции. А о своём решении, скорее всего, он объявит не раньше конца 2023 года. Если же он сам не пойдёт, то от Кремля появится совершенно новый человек. И от оппозиции будут совершенно другие люди», — добавил он.

29 декабря в Кремле отметили, что чаще всего подобные рассуждения «ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями», а высказывания Жириновского, вероятно, основываются на его собственном «богатейшем политическом опыте».