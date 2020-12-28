Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России

Короткая ссылка
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» поделился мнением о том, кто может в будущем занять пост главы государства в России.
Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России
  • РИА Новости

Как считает Жириновский, на пост президента России могут претендовать глава правительства Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

При этом, как передаёт РИА Новости, Жириновский заявил, что президентом станет человек, которого «вся страна ждёт 30 лет», таким образом намекнув на свою кандидатуру.

Также Жириновский заявил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить