Жириновский назвал потенциальных кандидатов на пост президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» поделился мнением о том, кто может в будущем занять пост главы государства в России.

Как считает Жириновский, на пост президента России могут претендовать глава правительства Михаил Мишустин, глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

При этом, как передаёт РИА Новости, Жириновский заявил, что президентом станет человек, которого «вся страна ждёт 30 лет», таким образом намекнув на свою кандидатуру.

Также Жириновский заявил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал возможность президентства после 2024 года.