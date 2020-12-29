В Кремле оценили размышления политиков о преемнике Путина

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на вопрос о размышлениях различных политиков по поводу преемника президента России Владимира Путина.
В Кремле оценили размышления политиков о преемнике Путина
  • РИА Новости

«Тема преемников традиционно вызывает весьма живой интерес на политическом небосклоне России в политологических и иных примыкающих к ним кругах. Поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет», — сказал он.

Вместе с этим Песков отметил, что чаще всего подобные рассуждения «ничем не подкреплены и являются не чем иным, как рассуждениями».

Также он добавил, что недавние заявления лидера ЛДПР Владимира Жириновского на данную тему, вероятно, основываются на его собственном «богатейшем политическом опыте».

Ранее Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» поделился мнением о том, кто может в будущем занять пост главы государства в России.

В ноябре Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.

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