Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.

«Чушь это полная. У президента всё хорошо... Здоровье отменное», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что президент России якобы собирается в отставку по болезни или из-за просьб семьи.

На уточняющий вопрос, планирует ли президент уходить в отставку, Песков ответил, что нет.

В июне Путин, комментируя поправку к Конституции, позволяющую ему баллотироваться на новый президентский срок, заявил, что если этого не будет, то на многих уровнях власти вместо нормальной работы через два года начнётся «рысканье в поисках возможных преемников».