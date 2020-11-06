Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Владимира Путина в отставку.
Песков назвал чушью сообщения о возможном уходе Путина в отставку
  • РИА Новости

«Чушь это полная. У президента всё хорошо... Здоровье отменное», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения западных СМИ о том, что президент России якобы собирается в отставку по болезни или из-за просьб семьи.

На уточняющий вопрос, планирует ли президент уходить в отставку, Песков ответил, что нет.

В июне Путин, комментируя поправку к Конституции, позволяющую ему баллотироваться на новый президентский срок, заявил, что если этого не будет, то на многих уровнях власти вместо нормальной работы через два года начнётся «рысканье в поисках возможных преемников».

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