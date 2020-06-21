Путин рекомендовал властям работать, а не искать преемников

Президент России Владимир Путин, комментируя поправку к Конституции, позволяющую ему баллотироваться на новый президентский срок, заявил, что если этого не будет, то на многих уровнях власти вместо нормальной работы через два года начнётся «рысканье в поисках возможных преемников».

«Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной, ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных преемников», — цитирует его РИА Новости.

Президент подчеркнул, что необходимо работать, а не искать преемников.

Также Путин не исключил, что в случае принятия соответствующих поправок к Конституции вновь будет баллотироваться на пост главы государства.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля. Сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников сообщал, что этот день будет объявлен выходным.