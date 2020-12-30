Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор и сыграл на нём

Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Нового года исполнил желание девочки из Тверской области, попросившей у Деда Мороза синтезатор, и исполнил несколько мелодий из мультфильмов.

О её мечте Мишустин узнал 24 декабря в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», выбрав записку с просьбой девочки о синтезаторе, пишет РИА Новости.

Премьер заявил, что сам раньше мечтал о таком инструменте, и пообещал лично его выбрать для девочки.

В среду, 30 декабря, Мишустин приехал в Тверь к четырёхлетней Наде с подарками, среди которых был музыкальный инструмент.

Глава правительства предложил сыграть для Нади на синтезаторе и на свой выбор исполнил несколько композиций: «В лесу родилась ёлочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету».

«Меня Миша зовут». Мишустин подарил 4-летней девочке синтезатор и сам сыграл на нем «В лесу родилась елочка», «Песню Чебурашки», «Голубой вагон», «Я играю на гармошке» и песню Бременских музыкантов pic.twitter.com/CKdMSu7GxK — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 30, 2020

Ранее телеканал «360» передавал, что в акции «Ёлка желаний» принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: он прочитал желания детей, которые они по традиции повесили на ёлку, и пообещал исполнить.

В начале декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Ёлка желаний» загадала желание поговорить с ним по телефону.