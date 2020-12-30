Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор и сыграл на нём

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин в канун Нового года исполнил желание девочки из Тверской области, попросившей у Деда Мороза синтезатор, и исполнил несколько мелодий из мультфильмов.
Мишустин подарил девочке из Твери синтезатор и сыграл на нём
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

О её мечте Мишустин узнал 24 декабря в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний», выбрав записку с просьбой девочки о синтезаторе, пишет РИА Новости.

Премьер заявил, что сам раньше мечтал о таком инструменте, и пообещал лично его выбрать для девочки.

В среду, 30 декабря, Мишустин приехал в Тверь к четырёхлетней Наде с подарками, среди которых был музыкальный инструмент.

Глава правительства предложил сыграть для Нади на синтезаторе и на свой выбор исполнил несколько композиций: «В лесу родилась ёлочка», «А я играю на гармошке», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Ничего на свете лучше нету».

Ранее телеканал «360» передавал, что в акции «Ёлка желаний» принял участие губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв: он прочитал желания детей, которые они по традиции повесили на ёлку, и пообещал исполнить.

В начале декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Ёлка желаний» загадала желание поговорить с ним по телефону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить