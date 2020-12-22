Андрей Воробьёв принял участие в акции «Ёлка желаний»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв принял участие во всероссийском проекте «Ёлка желаний». Он прочитал желания детей, которые они по традиции повесили на ёлку, и пообещал исполнить.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Побывать в Большом театре и пообщаться с балеринами хочет Анастасия. Так, это мы сделаем. А второе желание у Сергея Лазарева. Мечтает полетать на вертолёте. Живет он в Егорьевске. Обязательно это сделаю», — пообещал глава региона.

Как пишет Life.ru, в акции также приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

Записки с новогоднего дерева они сняли перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета.

За всё время существования проекта исполнились желания 7950 детей.

Принять участие в акции могут дети от трёх до 17 лет, оставшиеся без родителей, с ограниченными возможностями здоровья или из семей с доходами ниже прожиточного минимума.