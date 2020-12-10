Путин созвонился с 97-летней жительницей Ставрополья

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Президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции «Ёлка желаний» загадала желание — поговорить с ним по телефону, сообщает РИА Новости.
Путин созвонился с 97-летней жительницей Ставрополья
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Во время проведения по видеосвязи заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путину сообщили о том, что Донскова загадала в рамках акции желание — поговорить с ним по телефону, но не указала свой номер.

Отмечается, что президент попросил ФСБ и МВД отыскать Донскову — во время заседания СПЧ удалось найти её контакты.

«Наталья Ивановна — медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжёлых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно», — сказал президент.

В этот момент зазвонил телефон, Путин снял трубку и начал общаться с Донсковой.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил волонтёров за помощь в борьбе с эпидемией.

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