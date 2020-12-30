Эксперт рассказала, может ли справка об антителах к COVID-19 повлиять на приём на работу

Эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова заявила, что справка о наличии антител к COVID-19 или паспорт провакцинировавшегося могут повлиять не только на приём на работу, но и на оплату труда.

«Для работодателя гораздо важнее, чтобы работник был в строю, чтобы он не заболел и не выпал из производственного процесса… Даже с психологической точки зрения для самих работодателей это сейчас является очень важным аргументом», — цитирует Митрофанову ОТР.

По мнению эксперта, это трудовая дискриминация, и если работодатель, например, отказывает в приёме на работу или устанавливает меньшую оплату, объясняя это отсутствием антител, то работник может обратиться в инспекцию труда.

«То есть у нас не имеет права работодатель требовать от работника осуществления каких-то медицинских процедур, кроме первичных и периодических медицинских осмотров, если они установлены законодательно для этой категории», — пояснила Митрофанова.

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