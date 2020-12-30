Эксперт рассказала, может ли справка об антителах к COVID-19 повлиять на приём на работу
- © РИА Новости / Илья Питалев
«Для работодателя гораздо важнее, чтобы работник был в строю, чтобы он не заболел и не выпал из производственного процесса… Даже с психологической точки зрения для самих работодателей это сейчас является очень важным аргументом», — цитирует Митрофанову ОТР.
По мнению эксперта, это трудовая дискриминация, и если работодатель, например, отказывает в приёме на работу или устанавливает меньшую оплату, объясняя это отсутствием антител, то работник может обратиться в инспекцию труда.
«То есть у нас не имеет права работодатель требовать от работника осуществления каких-то медицинских процедур, кроме первичных и периодических медицинских осмотров, если они установлены законодательно для этой категории», — пояснила Митрофанова.
Ранее экономист Виталий Калугин в беседе с URA.RU дал прогноз по ситуации с зарплатами в России в 2021 году.