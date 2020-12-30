Московские парки будут открыты в новогоднюю ночь

Московские парки будут открыты для посещений в новогоднюю ночь, но праздничных мероприятий не будет, заявила заместитель директора по связям с общественностью Мосгорпарка Дарья Косинова.

«В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией традиционные мероприятия и концертные программы в новогоднюю ночь на территории парков культуры и отдыха города Москвы проводиться не будут. Сами парки будут открыты для посетителей», — цитирует РИА Новости Косинову.

Она отметила, что рекомендует москвичам и гостям столицы в этот праздник оставаться дома.

По её словам, все катки на территории парков культуры и отдыха Москвы перестанут работать в 22:00.

Ранее власти Москвы сообщили, что развлекательные заведения города в новогоднюю ночь могут работать только до 23:00 мск, прогулки по улицам разрешены, но массовых мероприятий не будет.