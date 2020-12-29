Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря
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- РИА Новости
«В ночь на 31 декабря температура будет слабоотрицательной, а дневная температура будет положительной, до +1 °С. В принципе, 31 декабря погода будет совсем не предновогодняя, облачно и местами небольшие осадки», — рассказала синоптик.
Позднякова отметила, что днём в пятницу «будут чередоваться дождь и мокрый снег».
«Новогодняя ночь также останется с осадками. Температура воздуха в столице ожидается -1...+1 °С. То есть, скажем так, не очень приятная для нас новогодняя погода», — добавила синоптик.
Ранее в Москве и Московской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.