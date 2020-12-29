Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 декабря

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столичном регионе 31 декабря.

«В ночь на 31 декабря температура будет слабоотрицательной, а дневная температура будет положительной, до +1 °С. В принципе, 31 декабря погода будет совсем не предновогодняя, облачно и местами небольшие осадки», — рассказала синоптик.

Позднякова отметила, что днём в пятницу «будут чередоваться дождь и мокрый снег».

«Новогодняя ночь также останется с осадками. Температура воздуха в столице ожидается -1...+1 °С. То есть, скажем так, не очень приятная для нас новогодняя погода», — добавила синоптик.

Ранее в Москве и Московской области был объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы.