Власти Москвы рассказали об ограничениях 31 декабря

Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь могут работать только до 23:00 мск, прогулки по улицам разрешены, но массовых мероприятий не будет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

«Уличные развлечения у нас... к сожалению, их первый Новый год никаких не будет, каких-либо массовых мероприятий. К сожалению, не будет фестивалей, в том числе фестиваля «Путешествие в Рождество». Но при этом гулять не воспрещается», — сказал он.

Он отметил, что катки продолжат свою работу до 22:00 мск.

«Катки будут работать 31-го числа до 22 часов вечера. И уже после возобновят свою работу 1-го числа по графику работы выходных дней», — добавил Немерюк.

Он напомнил, что рестораны как 31 декабря, так и во все другие дни пока работают в Москве до 23:00.

«Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер. Но самое главное, чтобы она закончилась в 23:00. Всё-таки если это концертная площадка, то там уже несколько другие требования», — обратил внимание он.

Ранее Немерюк отмечал, что рестораны и клубы в Москве не будут работать в новогоднюю ночь.

Ограничение на работу с 23:00 до 06:00 распространяется на все заведения общественного питания, клубы и дискотеки.