Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о закупках оборудования для модернизации первичного звена здравоохранения.

«В программе модернизации... порядка 19 тыс. автомобилей должно быть приобретено. И часть из них уже в счёт 2021 года была приобретена в декабре 2020 года для того, чтобы сейчас усилить как раз и оказать помощь», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что также будет приобретено более 88 тыс. медицинских изделий, а более 13 тыс. медицинских организаций и объектов отремонтируют и построят.

«Это огромная, колоссальная цифра для страны. Конечно же, это должен почувствовать житель страны», — добавил он.

Ранее Мурашко назвал число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19.