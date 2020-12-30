Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал в эфире телеканала «Россия 24» о закупках оборудования для модернизации первичного звена здравоохранения.
Мурашко рассказал о модернизации первичного звена здравоохранения
  • © РИА Новости / МИД РФ

«В программе модернизации... порядка 19 тыс. автомобилей должно быть приобретено. И часть из них уже в счёт 2021 года была приобретена в декабре 2020 года для того, чтобы сейчас усилить как раз и оказать помощь», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что также будет приобретено более 88 тыс. медицинских изделий, а более 13 тыс. медицинских организаций и объектов отремонтируют и построят.

«Это огромная, колоссальная цифра для страны. Конечно же, это должен почувствовать житель страны», — добавил он.

Ранее Мурашко назвал число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить