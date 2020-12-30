Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак

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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Документ размещён на портале правовой информации.
Путин подписал закон о единой минимальной цене на табак
  • © РИА Новости / Константин Чалабов

Законом устанавливается единая минимальная цена, которая будет рассчитываться в порядке, определяемом правительством, и ниже которой табачная продукция не может быть реализована потребителям.

При этом табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

«Единая минимальная цена табачной продукции рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышенного коэффициента», — говорится в документе.

В начале сентября в Госдуме выступили за установление единой минимальной цены на табачные изделия. 

По данным Росстата, в 2018 году граждане России в среднем тратили на покупку алкоголя и табачных изделий 3% от общих потребительских расходов.

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