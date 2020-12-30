В резиденции красноярского бизнесмена Быкова проходят обыски
- РИА Новости
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«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК России) проведены обыски в резиденции подозреваемого, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову», — цитирует РИА Новости пресс-службу управления СК.
Отмечается, что в настоящее время обысковые мероприятия продолжаются.
В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.
Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.
В конце октября Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.