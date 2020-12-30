В резиденции красноярского бизнесмена Быкова проходят обыски

ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщило, что в резиденции красноярского бизнесмена Анатолия Быкова проходят обыски в рамках дела о неуплате налогов.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении Анатолия Быкова по факту уклонения от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК России) проведены обыски в резиденции подозреваемого, в ходе которых изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных Быкову», — цитирует РИА Новости пресс-службу управления СК.

Отмечается, что в настоящее время обысковые мероприятия продолжаются.

В конце августа сообщалось, что Быков стал фигурантом дела по факту убийства в 2004 году.

Бизнесмену также было предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом и организации двойного убийства в 1994 году.

В конце октября Быкову предъявили обвинение в подстрекательстве к убийству бизнесмена.