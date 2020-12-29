Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Короткая ссылка
Около 50 тыс. человек в Москве привились от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в эфире Первого канала мэр города Сергей Собянин.
Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Огромное количество уже прошли вакцинацию, и чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привиты где-то около 50 тыс. человек, 70 тыс. записались», — цитирует его ТАСС.

По словам Собянина, в Москве создан двойной запас прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса и при необходимости будут открыты новые пункты.

Ранее стало известно, что москвичи старшего возраста, студенты и лица с хроническими заболеваниями, которые сделают прививку от COVID-19, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда в транспорте.

С 30 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.

Кроме того, вакцинация от COVID-19 доступна для работников медицины, культуры, городских социальных служб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг, транспорта и СМИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить