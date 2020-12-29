Около 50 тысяч человек привились от коронавируса в Москве

Около 50 тыс. человек в Москве привились от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил в эфире Первого канала мэр города Сергей Собянин.

«Огромное количество уже прошли вакцинацию, и чувствуют все себя нормально. У нас на сегодняшний день привиты где-то около 50 тыс. человек, 70 тыс. записались», — цитирует его ТАСС.

По словам Собянина, в Москве создан двойной запас прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса и при необходимости будут открыты новые пункты.

Ранее стало известно, что москвичи старшего возраста, студенты и лица с хроническими заболеваниями, которые сделают прививку от COVID-19, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда в транспорте.

С 30 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.

Кроме того, вакцинация от COVID-19 доступна для работников медицины, культуры, городских социальных служб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг, транспорта и СМИ.