Сделавшим прививку от COVID-19 москвичам восстановят бесплатный проезд

Москвичи старшего возраста, студенты и лица с хроническими заболеваниями, которые сделают прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, смогут вновь воспользоваться правом льготного и бесплатного проезда в транспорте, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», — написал он в своём блоге.

Собянин также сообщил, что с 30 декабря в Москве откроется запись на вакцинацию от COVID-19 для работников строительного комплекса, студентов старше 18 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.