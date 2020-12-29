В Москве открывается запись на вакцинацию от COVID-19 для студентов

Работники строительного комплекса и студенты старше 18 лет с 30 декабря смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 в Москве. Об этом в своём блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Расширяется перечень отраслей, работники которых могут пройти вакцинацию от COVID-19. Начиная с завтрашнего дня будет открыта запись для работников строительного комплекса и студентов колледжей и вузов старше 18 лет», — написал он.

Как отметил мэр, прививка студентов младше 18 лет невозможна, поскольку использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава.

Кроме того, сделать прививку теперь смогут граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать домашний режим.

С 28 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.

Кроме того, вакцинация в городе доступна для работников медицины, культуры, городских социальных служб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг.

Также прививку могут поставить сотрудники транспорта и СМИ.