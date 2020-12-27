Москвичи старше 60 лет смогут записаться на вакцинацию от COVID-19 с 28 декабря

Власти Москвы открывают запись на вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет с понедельника, 28 декабря. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что Минздрав одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения.

«Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию», — написал он в своём блоге.

Ранее Минздрав России одобрил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для лиц старше 60 лет.

Препарат показал эффективность свыше 90% на лицах данной возрастной группы.

В настоящее время в Москве вакцинация от COVID-19 доступна для работников медицины, культуры, городских социальных служб, промышленности, энергетики, образования, торговли и услуг.

Также прививку могут поставить сотрудники транспорта и СМИ.