«Спутник V» показал эффективность свыше 90% на лицах старше 60 лет

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала эффективность свыше 90% на лицах старше 60 лет, сообщили разработчики.

«Минздрав России утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», — говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.

Препарат также не вызвал серьёзных побочных эффектов в этой и других возрастных группах, добавили разработчики вакцины.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об одобрении применения «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60.