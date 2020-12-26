«Спутник V» показал эффективность свыше 90% на лицах старше 60 лет

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Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала эффективность свыше 90% на лицах старше 60 лет, сообщили разработчики.
«Спутник V» показал эффективность свыше 90% на лицах старше 60 лет
  • globallookpress.com

«Минздрав России утвердил использование вакцины для людей старше 60 лет после клинических испытаний, показавших полную безопасность и эффективность свыше 90% в этой возрастной группе», — говорится в официальном аккаунте «Спутника V» в Twitter.

Препарат также не вызвал серьёзных побочных эффектов в этой и других возрастных группах, добавили разработчики вакцины.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил об одобрении применения «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60.

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