В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тверской области зафиксировали 237 случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 202 человека.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru.

С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 21 794 человека. Из них 17 147 выздоровели.

Также стало известно, что за последние 24 часа в Удмуртии зафиксировали 216 случаев COVID-19. Диагноз, в частности, подтвердили у 100 жителей Ижевска. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего в регионе зарегистрировано 19 415 заболевших. Из них 15 580 выздоровели.

Ранее вирусолог, инфекционист Николай Малышев рассказал об условиях вакцинации от COVID-19 для пожилых.

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