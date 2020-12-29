В Симферополе рассказали о помощи военных медиков

Короткая ссылка
Личный состав мобильного госпиталя, развёрнутого в Симферополе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, начал оказывать помощь пациентам в Симферопольской городской клинической больнице №7.
В Симферополе рассказали о помощи военных медиков
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на начальника военного госпиталя.

«Мы уже оказываем помощь населению на базе 7-й городской больницы. Там, где мы развернули (мобильный госпиталь. — RT), — это резерв на случай необходимости. Мы полностью готовы к приёму пациентов», — сообщил он.

25 декабря военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить