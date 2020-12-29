В Симферополе рассказали о помощи военных медиков

Личный состав мобильного госпиталя, развёрнутого в Симферополе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, начал оказывать помощь пациентам в Симферопольской городской клинической больнице №7.

Об этом сообщает сайт «Крыминформ» со ссылкой на начальника военного госпиталя.

«Мы уже оказываем помощь населению на базе 7-й городской больницы. Там, где мы развернули (мобильный госпиталь. — RT), — это резерв на случай необходимости. Мы полностью готовы к приёму пациентов», — сообщил он.

25 декабря военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в Ялте и Симферополе будут развёрнуты госпитали Минобороны России для лечения COVID-19.