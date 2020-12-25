Минобороны начало развёртывание госпиталя в Симферополе

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Военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военнослужащие Южного военного округа приступили к развёртыванию в Симферополе мобильного госпиталя и установке специального оборудования», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что госпиталь рассчитан на 100 коек и предназначен для стационарного лечения пациентов с COVID-19.

Также госпиталь будет оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал указания по развёртыванию двух госпиталей для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Крыму.

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