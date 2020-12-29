В Томской области рассказали о графике оказания медпомощи в праздники

В Томской области во время новогодних праздников будут работать респираторные бригады, бригады скорой помощи, кабинеты неотложной помощи, прививочные пункты, аптечные сети, стационары, а также дежурные терапевты в поликлиниках.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на замгубернатора региона Ивана Деева.

«В этом году количество медицинских работников, которые выйдут в праздники на работу, будет значительно больше, чем обычно», — сообщил он.

По его словам, во время праздников к пациентам на дом будут выезжать респираторные бригады.

Кроме того, продолжится поставка бесплатных медикаментов для пациентов.

Информация о графике работы медучреждений опубликована на сайте Департамента здравоохранения Томской области и в Telegram-канале «Область здоровья».

Власти Томской области также напомнили, что кабинеты вакцинации против коронавируса будут работать 2, 3, 4, 5 и 6 января.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил регламент работы оперативного штаба по мониторингу и борьбе с коронавирусом в городе во время новогодних праздников.