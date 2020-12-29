В Томской области рассказали о графике оказания медпомощи в праздники
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на замгубернатора региона Ивана Деева.
«В этом году количество медицинских работников, которые выйдут в праздники на работу, будет значительно больше, чем обычно», — сообщил он.
По его словам, во время праздников к пациентам на дом будут выезжать респираторные бригады.
Кроме того, продолжится поставка бесплатных медикаментов для пациентов.
Информация о графике работы медучреждений опубликована на сайте Департамента здравоохранения Томской области и в Telegram-канале «Область здоровья».
Власти Томской области также напомнили, что кабинеты вакцинации против коронавируса будут работать 2, 3, 4, 5 и 6 января.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил регламент работы оперативного штаба по мониторингу и борьбе с коронавирусом в городе во время новогодних праздников.