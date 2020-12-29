В Подмосковье запустили приложение для вызова врача на дом

Короткая ссылка
В Подмосковье заработал цифровой сервис для вызова врача на дом.
В Подмосковье запустили приложение для вызова врача на дом
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает телеканал «360»

Теперь жители Подмосковья смогут вызвать на дом врача, установив на телефон специальное приложение, а также отслеживать статус заявки онлайн.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона», — заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По сообщениям НСН, в городском мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «Голосовой помощник».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить