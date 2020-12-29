В Подмосковье запустили приложение для вызова врача на дом
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Об этом сообщает телеканал «360».
Теперь жители Подмосковья смогут вызвать на дом врача, установив на телефон специальное приложение, а также отслеживать статус заявки онлайн.
«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы для удобства жителей региона», — заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
По сообщениям НСН, в городском мобильном приложении «Моя Москва» появился раздел «Голосовой помощник».